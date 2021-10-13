Москва, 13 октября, 2021, 20:03 — ИА Регнум. Один из основателей лейбла Black Star Пашу (настоящее имя — Павел Курьянов) рассказал о первых годах работы певицы Клавы Коки в его команде. Об этом 13 октября пишет издание StarHit.

Скриншот видео в YouTube Клава Кока

По словам Курьянова, первые три года в составе лейбла Клава Кока приносила ему убытки. Причиной этого Пашу называет тот факт, что продюсеры долгое время не могли найти для певицы подходящий репертуар. «Зато за короткий промежуток времени мы стали зарабатывать достаточно хорошо», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что Клава Кока в 2015 году победила в конкурсе «Молодая кровь». После этого Black Star подписал с ней контракт о сотрудничестве.