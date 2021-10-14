Афины , 14 октября, 2021, 07:56 — ИА Регнум. Археолог Эви Тулупа, которая десятилетиями занималась греческой археологией, скончалась в возрасте 97 лет 11 октября, сообщает AMNA.

Археология

В послании с соболезнованиями министр культуры и спорта Лена Мендони сказала, что Тулупа особенно известна своей работой в музее Акрополя, где она «защищала и подчеркивала наше культурное сокровище и поддерживала новые, инновационные и новаторские идеи, действия и проекты».

Тулупа также посвятила себя обучению молодых коллег, расширению их возможностей и поручению им значимых проектов.

Мендони сказала, что для нее большой честью было сотрудничать с Тулупой в археологических проектах на острове Кеа.

«Эви Тулупа была выдающейся личностью, по-настоящему прогрессивной, глубоко благородной, с особым чувством юмора и уникальным изысканным вкусом. Преданная, последовательная и неутомимая, она всегда была рядом со своей наукой и своими друзьями», — сказал министр.