Москва, 13 октября, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Внешний долг России по состоянию на 1 октября составил $489,2 млрд, увеличившись с начала года на $21,9 млрд, или на 4,7%. Такие данные приводит 13 октября пресс-служба Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

В комментарии регулятора отмечается, что определяющую роль в динамике показателя сыграло получение Россией в III квартале специальных прав заимствования в размере $17,5 млрд, предоставление которых странам в соответствии с подходами МВФ отражается в составе внешнего долга центрального банка.

Сообщается также, что долговые обязательства органов государственного управления увеличились за январь-сентябрь 2021 года увеличились на $2,5 млрд и достигли $67,8 млрд в результате роста объема инвестиций нерезидентов в суверенные ценные бумаги, номинированные в российских рублях.

Иностранные долговые обязательства частного сектора с начала года практически не изменились. Как пояснили в ЦБ, увеличение задолженности банков перед нерезидентами на $5,8 млрд (до $77,9 млрд) было частично нивелировано снижением внешнего долга прочих секторов на %4,9 млрд (до $312,0 млрд).