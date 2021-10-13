Екатеринбург, 13 октября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Жалобы участковых уполномоченных полиции Челябинска на выселение из служебного жилья проверит Следственный комитет. Такое поручение главе областного управления СКР Петру Решетникову дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба ведомства.

Sledcom.ru Следственный комитет

С жалобой в ведомство обратились сотрудники и ветераны полиции. Они заявили о якобы имевших место злоупотреблениях при распределении жилья, которое было возведено по целевой программе. От Решетникова Бастрыкин ждёт процессуальной проверки и доклада.

Как сообщало ИА REGNUM, участковые ранее пожаловались президенту Владимиру Путину и главе МВД Владимиру Колокольцеву. Они сообщили, что их выселяют из служебного жилья, полученного в «нулевых» годах. В областном главке МВД после этого обращения была создана комиссия.