Курган, 13 октября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Глава СКР Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СКР по Курганской области Богдану Францишко проверить сообщение жителей одного из домов Кургана о нарушениях в ходе строительства высотки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

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Речь идёт об обращении жителей дома №16 по ул. Сибирской о строительстве высотки по ул. Климова, 129. По мнению курганцев, многоэтажный дом с газовыми крышными котельными возводится с нарушениями пожарных и санитарных требований. Помимо этого, перемещение груза стрелой грузоподъемного крана производится за пределами стройплощадки, на территории дома №16 по ул. Сибирской, прямо над головами у идущих людей.

Ход доследственной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.