Лондон, 14 октября, 2021, 07:50 — ИА Регнум. Пол Маккартни, участник легендарной группы The Beatles, назвал не менее легендарную британскую рок-группу The Rolling Stones «блюзовой кавер-группой». Об этом артист заявил в интервью The New Yorker.

Oli Gill Пол Маккартни

«Я не уверен, что должен говорить это, но они — блюзовая кавер-группа, вот что, по сути, представляют из себя Stones. Я думаю, что наша сеть была закинута немного шире, чем их», — сказал 79-летний Маккартни.

Это не первый раз, когда он придирается к The Rolling Stones. В апреле 2020 года Маккартни заявил в беседе с Говардом Стерном, что, по его мнению, The Beatles были лучше Stones.

«Их корни уходят в блюз. Когда они что-то пишут, это связано с блюзом. У нас было немного более обширный репертуар… Есть много различий, и я люблю Stones, но я с вами. The Beatles были лучше», — сказал тогда Маккартни. Фронтмен The Stones Мик Джаггер ответил на эти комментарии на шоу Зейна Лоу на платформе Apple Music несколько недель спустя.

78-летний Джаггер назвал Маккартни «душкой» и добавил, что между двумя музыкальными группами «нет никакой конкуренции».