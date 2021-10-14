Афины , 14 октября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. Ожидается, что экономика Греции вырастет на 6,5% в 2021 году и на 4,6% в 2022 году, сообщил Международный валютный фонд во вторник, 12 октября.

Греция

В своем докладе о перспективах мировой экономики МВФ прогнозирует, что уровень инфляции в Греции достигнет 1,3% в конце года и снизится в среднем до 0,4% в 2022 году. По прогнозам, уровень безработицы снизится до 15,8% в этом году и до 14,6% в 2022 году с 16,4% в 2020 году, в то время как дефицит текущего счета, как ожидается, снизится с 7,1% ВВП в этом году до 5,1% в 2022 году.

Фонд немного снизил свою оценку роста мировой экономики до 5,9% с 6,0%, в то время как прогноз на 2022 год остался неизменным на уровне 4,9%.

МВФ пересмотрел в сторону повышения свою оценку для еврозоны, рассчитав темпы роста на 5% (с 4,6% в июле) в этом году и 4,3% в 2022 году (без изменений).

Однако Фонд отметил, что его прогнозы были сделаны в условиях большой неопределенности, и подчеркнул, что главным приоритетом является устранение дисбалансов в мировой экономике, и в частности поддержка беднейших стран, содействие вакцинации и решение проблемы задолженности бедных стран.