Москва, 13 октября 2021, 16:24 — REGNUM Китай является в высшей степени надёжным партнёром России и торговый оборот между странами растёт, несмотря на общий экономический спад во всем мире, заявил 13 октября президент России Владимир Путин.
Об этом глава российского государства сообщил на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».
По словам Путина, с 1 января текущего года товарооборот между Россией и Китаем превысит $100 млрд, а по итогам года может достичь рекордных отметок.
«Для нас это хороший показатель. Мы можем вообще выйти на рекордные показатели по этому году. И в этом смысле для нас Китай является в высшей степени надёжным партнёром», — заявил Владимир Путин.
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