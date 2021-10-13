Москва, , 16:24 — REGNUM Китай является в высшей степени надёжным партнёром России и торговый оборот между странами растёт, несмотря на общий экономический спад во всем мире, заявил 13 октября президент России Владимир Путин.

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Об этом глава российского государства сообщил на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

По словам Путина, с 1 января текущего года товарооборот между Россией и Китаем превысит $100 млрд, а по итогам года может достичь рекордных отметок.

«Для нас это хороший показатель. Мы можем вообще выйти на рекордные показатели по этому году. И в этом смысле для нас Китай является в высшей степени надёжным партнёром», — заявил Владимир Путин.

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