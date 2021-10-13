Путин заявил о высшей степени надёжности Китая в качестве партнёра России
Москва, 13 октября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Китай является в высшей степени надёжным партнёром России и торговый оборот между странами растёт, несмотря на общий экономический спад во всем мире, заявил 13 октября президент России Владимир Путин.
Minsvyaz.ru
Флаги Китая и России
Об этом глава российского государства сообщил на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».
По словам Путина, с 1 января текущего года товарооборот между Россией и Китаем превысит $100 млрд, а по итогам года может достичь рекордных отметок.
«Для нас это хороший показатель. Мы можем вообще выйти на рекордные показатели по этому году. И в этом смысле для нас Китай является в высшей степени надёжным партнёром», — заявил Владимир Путин.