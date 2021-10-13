Кострома, 13 октября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Бывшего сотрудника Управления МВД по Костроме обвиняют в насилии над девочками 7 и 11 лет и угрозе убийствомсыну-подростку. Об этом сообщает Костромской районный суд.

Управление МВД по Костромской области

Как пояснили ИА REGNUM в суде, подсудимый работал в полиции более 10 лет и проживал в Костромском районе. Следствие полагает, что мужчина совершил 7 эпизодов преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера и 2 попытки изнасилования в отношении дочерей сожительницы.

Также подсудимый угрожал убить своего несовершеннолетнего сына 2005 года рождения. В настоящее время мужчина содержится в следственном изоляторе, первое заседание по этому делу состоится 20 октября 2021 года.