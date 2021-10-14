Афины , 14 октября, 2021, 06:48 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,3 балла по шкале Рихтера, которое потрясло деревню Закрос на острове Крит 12 октября, не связано с землетрясением магнитудой 5,8 балла по шкале Рихтера около Аркалохори, которое произошло на острове две недели назад, сообщил профессор сейсмологии Эвфимиос Леккас Афино-Македонскому информационному агентству 12 октября.

Землетрясение

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По словам Леккаса, который является президентом Организации по планированию и защите от землетрясений Греции, два землетрясения произошли из-за двух разных разломов.

Профессор объяснил, что это было поверхностное и неглубокое землетрясение, которое широко ощущалось на Крите, островах Додеканеса и в более широком регионе.

По словам Леккаса, эпицентр землетрясения во вторник находился в 80 км от Аркалохори и возник в другом разломе.