Калуга, 13 октября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Новый ковидный госпиталь — структурное подразделение калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД открылся 13 октября в Калуге. Во второй половине дня в госпиталь начали поступать первые пациенты с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве здравоохранения Калужской области.

Admoblkaluga.ru В Калуге новый госпиталь начал приём пациентов с с COVID-19

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В больнице развернуто 325 коек для лечения больных COVID-19. В новом госпитале при необходимости можно развернуть ещё 450 коек. Ввод ковидной больницы в эксплуатацию поможет в сложной эпидемиологической ситуации сохранить объемы всех видов специализированной медицинской помощи. В состав нового медицинского комплекса вошли четыре современных лечебных и одно реанимационное отделения, операционный блок, кислородная станция. Госпиталь оснащён современным медицинским оборудованием и многофункциональной медицинской мебелью. Санитарные пропускники оборудованы системами электронного контроля, имеется станция санобработки транспорта, благоустроена чистая зона для кратковременного отдыха медицинского персонала.

Новая больница калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД может выполнять функции межрегионального центра по борьбе не только с ковидом, но и с массовым распространением других инфекционных заболеваний.