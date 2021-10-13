Москва, 13 октября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания «Российской энергетической недели» заявил, что непостоянство выработки электроэнергии методами, основанными на возобновляемых источниках энергии приводит к дефициту электроэнергии в Европе и как итог, к скачкообразному росту цен на газ. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

«Скажу сейчас несколько вещей, которые в этой профессиональной аудитории могут показаться очевидными, прописными истинами, однако в последнее время разные ответственные лица о них предпочитают забывать или замалчивать, не говорить об этом, подменяя анализ ситуации просто пустыми политическими лозунгами. О чём идёт речь. За последние десять лет доля возобновляемых источников энергии в европейском энергобалансе резко выросла — вроде бы и хорошо, — она стала играть значимую, заметную роль. Что же здесь скажешь? Вроде как и слава богу. Однако главной, отличительной чертой этого сектора является непостоянство выработки электроэнергии. Нужны большие резервные мощности. И если случаются серьёзные провалы генерации, в первую очередь из-за особенностей погоды, то этого резерва попросту не хватает. Именно это и произошло в нынешнем году, когда из-за снижения выработки на ветряных электростанциях на европейском рынке сложился дефицит электроэнергии. Цены на неё подскочили, что стало спусковым крючком, триггером и для роста газовых котировок на спотовом рынке», — рассказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» Путин сообщил, что цены на газ в Европе выросли из-за дефицита электроэнергии, а не наоборот. Напомним, что Европе цены на газ резко подскочили за последние месяцы. Так, 6 октября был зафиксирован исторический максимум — $1937 за тысячу кубометров.