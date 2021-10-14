Афины , 14 октября, 2021, 06:55 — ИА Регнум. Фронт низкого давления, который приближается к Греции с запада, принесет сильную непогоду; ливни и штормы, как ожидаются, обрушатся в ближайшее время и продолжатся в следующие два дня, согласно прогнозу метеослужбы Афинской национальной обсерватории.

Pixabay.com Тропический шторм

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Ожидается, что фронт, получивший название «Баллос» принесет сильные дожди и штормы, которые сначала затронут Ионические острова и запад, а затем распространятся на Фессалию, материковую Грецию и остальную часть страны.

Эти явления могут включать град на островах и прибрежных районах и снег на больших высотах, штормовые ветры на море, которые могут достичь 8 или 9 баллов по шкале Бофорта.

По прогнозам, температура воздуха значительно понизится, особенно на материке.

Министерство по климатическим кризисам и гражданской защите рекомендовало жителям районов, которые, как ожидается, особенно сильно столкнутся со стихией, проявлять большую осторожность и избегать ненужных поездок, надежно закрывать двери и окна и быть готовыми к переезду в более высокие части дома в случае внезапного наводнения и ливней.

В районах, которые затоплялись ранее, рекомендовано не оставаться в подвальных или подземных помещениях. Ведомство предупредило, что люди ни по какой причине не должны пытаться пересекать затопленные дороги или ручьи и потоки, пешком или на автомобиле.

Власти также рекомендуют закреплять незакрепленные предметы, которые могут быть смыты или сдуты и привести к повреждению или травме, а также следить за тем, чтобы дренажные трубы и желоба не были заблокированы и работали должным образом.

Людям также рекомендуется немедленно укрыться в случае града и, по возможности, защитить животных, а также избегать прохождения под большими деревьями, знаками и местами, где сверху могут упасть предметы.