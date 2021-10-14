Техас, США, 14 октября, 2021, 06:53 — ИА Регнум. Агенты пограничного патруля Техаса арестовали 24 мигранта, которые незаконно пересекли грануцу и попытались на поезде уехать в глубь Соединенных Штатов, сообщает 13 октября Fox News.

Freedom House Мигрант на обочине

Агенты пограничного патруля в Корпус-Кристи получили предупреждение о 10 мигрантах, идущих рядом с железнодорожными путями недалеко от города Робстаун.

Позже агенты совместно с офисом шерифа округа Нуесес арестовали этих десятерых и обнаружили еще 14 нелегалов, согласно данным Таможенной и пограничной службы США.

Власти нашли среди вещей группы сумку с болторезами, которые, как подозревается, использовались для получения доступа к вагонам поезда.

Ранее пограничная служба США в Техасе обнаружили 49 мигрантов без документов, спрятанных в тракторном прицепе.

Напомним, что с тех пор, как администрация президента США Джо Байдена вступила в должность, Штаты столкнулись со всплеском миграции, который достиг максимума в 200 тыс. человек за месяц в июле и августе. Белый дом винит в миграционном кризисе экс-президента США Дональда Трампа.

Между тем республиканцы возлагают вину за хаос на границе на Байдена, который отменил ряд иммиграционных законов времен Трампа.