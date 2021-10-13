Москва, 13 октября, 2021, 20:02 — ИА Регнум. Блогер Гусейн Гасанов приобрёл новое жильё. Об этом 13 октября пишет издание StarHit.

Скриншот с YouTube Блогер Гусейн Гасанов

Гасанов купил себе квартиру площадью 130 квадратных метров рядом с Москва-сити. Стоимость недвижимости оценивается в $1 млн (более 70 млн рублей).

Ранее блогер Николай Соболев в своём ролике назвал «инфоцыганами» тренеров по личностному росту вроде Елены Блиновской и Гусейна Гасанова. Последний в свою очередь является автором курса «Мышление миллионера».