Архангельск, 13 октября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. В Архангельске бультерьер напал на воспитанников детского сада. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Ask.fm Бультерьер

Полицию на место ЧП вызвали сотрудники учреждения. Животное находилось на улице без хозяина, его личность установили стражи порядка.

В полицию поступило уже четыре заявления от родителей детей 2014−2015 годов рождения, а также от одного воспитателя. У двух мальчиков повреждена одежда, ещё у двух детей и воспитателя зафиксированы укусы, им оказана разовая медицинская помощь фельдшером детского сада.

По всем заявлениям участковыми уполномоченными полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Норвегии полицейская собака напала на детей.