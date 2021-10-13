Москва, 13 октября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Программа развития вспомогательного флота России включает в себя постройку до 2033 года пяти ледоколов и трех универсальных судов для обеспечения снабжения гарнизонов на Крайнем Севере, сообщил 13 октября на круглом столе в Совете Федерации замначальника штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил России Андрей Ефимов.

Дарья Драй ИА REGNUM Ледокол «Мудьюг»

По его словам, такое пополнение сильно повысит возможности по транспортировке грузов на Крайнем Севере.

«Всего программой развития вспомогательного флота РФ до 2033 года запланировано строительство пяти ледоколов и трех универсальных транспортов грузоподъемностью по 6 тыс. тонн каждый с усилением ледового класса до метра. Это позволит значительно повысить возможность вспомогательного флота по доставке грузов в районы Крайнего Севера», — сказал Ефимов.

Кроме того, он сообщил, что в 2022 году в состав Военно-морского флота России планируется принять новый ледокол «Евпатий Коловрат».

При этом Ефимов отметил, что суда, идущие обратно из северных гарнизонов, активно используются для вывоза металлолома.