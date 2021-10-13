Екатеринбург, 13 октября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Прокуратура взяла на контроль уголовное дело об изнасиловании екатеринбургских школьниц. Проводится проверка по исполнению федерального законодательства о защите прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Vsemetri.com Форма прокурора

Прокуратура Октябрьского района города Екатеринбурга намерена дать оценку работе органов системы профилактики, а так же при наличие оснований принять меры реагирования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, три жителя Троицка Челябинской области, обвиняемые в изнасиловании екатеринбургских школьниц взяты под стражу. Напомним, преступление против половой неприкосновенности детей было совершено 8 октября на съемной квартире в Екатеринбурге. Фигурантам уголовного дела грозит до 15 лет колонии. Ранее резонансным делом заинтересовался Глава СКР Александр Бастрыкин.