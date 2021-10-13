Ульяновск, 13 октября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. В Ульяновской области вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для работников сфер образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона Елена Дубовицкая.

И А REGNUM Вакцинация

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Также обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции подлежат сотрудники сферы обслуживания, в том числе торговли и общественного питания, такси, курьерских служб, общественного транспорта, гостиничной сферы, многофункциональных центров, театров, кинотеатров, музеев, библиотек, выставочных залов, ЖКХ и энергетики, досуга. Обязательная иммунизация введена и для госслужащих, работников органов власти и подведомственных им организаций.

В документе говорится, что от общей численности сотрудников должны быть привиты первым компонентом или однокомпонентной вакциной не менее 80% в срок до 15 ноября, до 15 декабря — вторым компонентом.

С 1 января 2021 года в Ульяновской области выявлено 50 220 случаев заражения COVID-19 (4063,9 на 100 тыс. человек).

ИА REGNUM напоминает, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтвержден 87 521 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 76 806 пациентов. Всего с начала пандемии скончались 2760 жителей региона с коронавирусом.

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