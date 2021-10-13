Джакарта, , 16:09 — REGNUM В общей сложности 57 иностранных граждан, прибывших в аэропорт Сукарно-Хатта в Индонезии, не смогли попасть в страну, сообщает CNN Indonesia.

Аэропорт Look.com.ua

Прибывшие граждане не смогли предоставить необходимые документы.

Десятки иностранцев, получивших отказ, прибыли из Бангладеш, Шри-Ланки, Пакистана и Нигерии.

С января по настоящее время в Индонезию въехало около 14 тысяч иностранных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии перед лидерами стран G20 заявил, что афганский народ давно хотел мира и нормальной жизни.

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