Джакарта, 13 октября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. В общей сложности 57 иностранных граждан, прибывших в аэропорт Сукарно-Хатта в Индонезии, не смогли попасть в страну, сообщает CNN Indonesia.

Look.com.ua Аэропорт

Прибывшие граждане не смогли предоставить необходимые документы.

Десятки иностранцев, получивших отказ, прибыли из Бангладеш, Шри-Ланки, Пакистана и Нигерии.

С января по настоящее время в Индонезию въехало около 14 тысяч иностранных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии перед лидерами стран G20 заявил, что афганский народ давно хотел мира и нормальной жизни.