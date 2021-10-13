Вичуга, Ивановская область, 13 октября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. По подозрению в хулиганстве задержан 64-летний житель Вичуги Ивановской области — мужчина выстрелил из пневматического пистолета в 11-летнюю девочку, сообщили ИА REGNUM 13 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Детская площадка

По данным следствия, днём 9 октября мужчина из своей квартиры в доме на улице Ленинградской в окно высказал претензии детям, игравшим во дворе. Затем школьники услышали хлопок со стороны и поспешили перейти к площадке противоположной стороне дома. Однако подозреваемый вышел во двор, подошёл к подросткам и не менее двух раз выстрелил с близкого расстояния в сторону 11-летней девочки, а затем скрылся с места происшествия.

У школьницы диагностировали две гематомы, что расценили как лёгкий вред здоровью. Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело, решается вопрос о заключении его под стражу.