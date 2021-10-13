13 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 20:06 — REGNUM Приезд в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, предположительно, для обсуждения дальнейшей судьбы Украины, вызвал небывалый интерес со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 13 октября в социальной сети Facebook.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Полное безобразие! Украина для США — что, потаскуха, что ли, чтобы ею вот так торговать? Когда же американцы наконец поймут, что Украина — это независимое государство, со своей независимой внутренней и внешней политикой, направленной на достижение своих интересов в области международного экономического сотрудничества, торговли, безопасности и экологического сотрудничества. Государство, имеющее многовековую культуру, удивительную кухню и гостеприимный, дружественный народ», — издевается Виктор К.

Многие пользователи пришли к выводу, что США и России, по сути, нечего больше делить, кроме как Украину, которая Америке нужна для давления на Москву, с чем она уже, судя по всему, не справляется.

«Ну, теперь, думаю, украинцам должно стать понятным, что они для Америки всего лишь монета для обмена. Никакой братской любви с американским континентом у Киева не предвидится. Продадут — либо подороже, либо подешевле, в зависимости от ситуации», — указывает Захар Ж.

Виктория Нуланд U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Некоторые комментаторы отмечают, что, вероятно, США хотят задорого продать Российской Федерации Украину, понимая, что эта карта уже давно бита.

«Нуланд, судя по всему, хочет за наш счёт оплаты всего шабаша, который они устроили вокруг России, потому как у них денег на это уже не осталось», — считает Сергей В.

«Поросята на ферме думают, что они хозяева жизни. А их, на самом деле, продали уже давно, и уже есть соответствующий сорт колбасы. А свинарник нужен был, чтобы воняло соседу. Вода, газ, гражданская война, поскакали и попели песенки», — написал Михаил И.

Часть людей считает, что Запад, который пытается продать Украину, на самом деле не видит больше смысла в управлении этой страной, но, тем не менее, раз Россия в ней очень заинтересована, то тут не грех и поторговаться.

Виктория Нуланд U.S. Department of State

«А что делать? Эту Украину уже не знают, куда притулить. Даже Европа открестилась. Кроме того, это уже не та Украина, которой можно было управлять на геополитическом поле, сегодняшняя Украина — это лишь остатки аграрного сектора и пиратская бухта для разного рода криминального сообщества. От неё хотят избавиться все, включая, конечно же, Америку», — поделилась своим мнением Катюша Р.

Ряд пользователей указывает на то, что к какому-то взаимовыгодному итогу данная встреча всё-таки привела, просто никакого полноценного удовлетворения ни у одной из сторон не возникло.

«Нуланд запустили в МИД не с парадного крыльца, она всячески избегала разговора с прессой. Это значит, что переговоры явно прошли по инициативе США. Утверждается, что пока разговор был безуспешным, но Вашингтон ради этих переговоров снял санкции с российских политиков. Думается, что-то всё-таки было договорено и обсуждено. Судя по всему, разменная украинская монета была реализована, но не на радость ни США, ни России», — пишет Владимир М.

Напомним, 13 октября пользователи интернета обсудили приезд в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, предполагая, что речь, предположительно, шла о судьбе Украины.