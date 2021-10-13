Тбилиси, , 16:06 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили согласен, чтобы его, пока он находится в заключении, обследовала группа врачей. Об этом 13 октября сообщил журналистам адвокат экс-президента Георгий Гелхаури.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Михаил Саакашвили согласен, ему нечего скрывать. Он очень бодр с моральной точки зрения», — сказал адвокат.

Гелхаури добавил, что при этом экс-президент просит допустить к нему личного врача Николоза Кипшидзе. Его уже несколько дней не пропускают в тюрьму.

Стоит отметить, что 8 октября Кипшидзе заявил о сильном ухудшении здоровья Саакашвили. Врач сказал, что бывший президент с трудом ходит и говорит. Позже один из адвокатов экс-президента опроверг это сообщение.

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