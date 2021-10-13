Бишкек, 13 октября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. В ближайшие дни объем грузоперевозок из Китая увеличится в два раза, сообщил 13 октября на заседании парламента исполняющий обязанности председателя кабинета министров Акылбек Жапаров.

Карина Саввина ИА REGNUM Дальнобойщики

«С Китаем мы решили вопрос, скоро количество грузов увеличится в два раза. Через «Иркештам» будет проходить не 22 машины в день, а 44, через «Торугарт» — не 32, а 64. У нас была неправильная политика, во всем мире никто не прекращал отношения друг с другом, а мы закрыли границу. Во-вторых, наши бывшие власти выработали такой алгоритм, что надо дезинфицировать машины и в Китае, и у нас. Китай с нашим предложением согласился и установил 32 машины в день. Мы сейчас это убрали», — сказал Жапаров.

В начале 2020 года в связи с пандемией коронавируса, была закрыта киргизско-китайская граница. Грузоперевозки с основным торговым партнером Киргизии — полностью не восстановились до сих пор. Импорт из Китая упал на 57,5% — с 1,7 млрд. долларов до 736 миллионов. Количество грузовиков из КНР по сравнению с докризисным периодом сократилось более чем в 10 раз. Вместе с официальными грузоперевозками сократились и объемы контрабанды, десятки лет походившие через китайско-киргизскую границу.