Митровица, Косово, , 16:13 — REGNUM Албанские боевики из рядов так называемой специальной полиции «РОСУ» применяет по отношению к косовским сербам методы апартеида. Такое мнение по поводу последних инцидентов на севере Косово и Метохии ИА REGNUM высказал профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

Напомним, что 13 октября утром албанские боевики ворвались на населенный сербами север Косово и под предлогом борьбы против контрабанды разгромили несколько магазинов и аптек в северной части Косовской Митровицы и в Звечане. Сербы вышли на улицы, чтобы протестовать против насильственного поведения так называемой косовской полиции. Против мирных жителей был использован слезоточивый газ, а в какой-то момент боевики открыли огонь боевыми патронами. Есть пострадавшие, один раненый серб прооперирован в больнице в Косовской Мировице. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

«Так называемая косовская полиция заявляет о том, что акция борьбы против экономической преступности проводится во всех частях Косово, но нигде не применялось такое насилие. Поэтому я допускаю, что последние события на севере края связаны с муниципальными выборами, которые 17 октября организует Приштина», — рассказал эксперт.

По словам Мировича, новый всплеск насилия, вызванный действиями сепаратистских властей в Приштине, в очередной раз показывает всю пагубность политики президента Сербии Александра Вучича по отношению к южному краю.

«Это безответственная политика. Мы знаем, что партия премьера Косово Альбина Курти является коалиционным партнером подконтрольного Вучичу «Сербского списка». И вместо того, чтобы покинуть это правительство еще во время предыдущего кризиса, возникшего вокруг автомобильных номеров, Вучич и «Сербский список» в эти дни призывают косовских сербов голосовать на выборах, которые организует Приштина. Таким образом и у Вучича есть доля ответственности за подобные акты насилия против косовских сербов», — рассказал Мирович.

Эксперт добавил, что косовские сербы находятся в чрезвычайно трудном положении. С одной стороны стоит Альбин Курти, который приказывает своим боевикам стрелять в безоружный народ, а с другой — официальный Белград и президент Вучич, который не только подписал Брюссельское соглашение, благодаря которому сербских полицейских уже давно нет на севере Косово, но и делает все, чтобы «помочь строительству так называемого косовского государства».

«Почему Вучич это делает? Наверное потому, что его шантажируют США и Германия, угрожая раскрытием всех подробностей о деятельности его приближенных, замешанных в криминале. Может, я ошибаюсь, но тогда лучшим доказательством моей неправоты будет выход «Сербского списка» из правительства Альбина Курти. Я почти на сто процентов уверен, что этого не произойдёт», — резюмировал Деян Мирович.