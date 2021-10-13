Москва, , 15:58 — REGNUM Заместитель государственного секретаря Соединённых Штатов по политическим делам Виктория Нуланд дала высокую оценку «откровенному, продуктивному» обзору отношений во время своей встречи с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым в Кремле. Ее слова 13 октября приводит пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц на своей странице в соцсети Twitter.

Виктория Нуланд U.S. Department of State

«Положительно оцениваю откровенный, продуктивный обзор отношений США и РФ с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым в Кремле сегодня утром. Мы по-прежнему привержены стабильным и предсказуемым отношениям», — сказала она.

Также заместитель госсекретаря США по политическим делам провела встречу с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию конфликта на востоке Украины.