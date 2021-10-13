Баку, 13 октября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Обвинения Тегерана в адрес Баку в том, что на территории Нагорного Карабахе присутствуют представители Израиля, не соответствуют действительности. Об этом он заявил в интервью итальянской газете La Repubblica заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

President.az Ильхам Алиев

«Мы отвергаем все обвинения в адрес Азербайджана в связи с якобы приглашением Израиля на освобождённые земли. Это — бред», — сказал Алиев.

По его мнению, заявления Тегерана направлены на «дискредитацию» политики Баку. Президент Азербайджана считает, что это больше рассчитано на «внутреннюю публику» Ирана.

Стоит отметить, что в последнее время возникла напряженность между Тегераном и Баку. 12 октября главы МИД Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили сложившуюся ситуацию по телефону. Они пришли к соглашению, что разногласия между государствами следует урегулировать с помощью диалога.