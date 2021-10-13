Париж, 13 октября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Франция может оказать содействие в стабилизации обстановки в Таджикистане. Этот вопрос президент Пятой республики Эммануэль Макрон намерен обсудить в ходе встречи с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном. Об этом французский лидер заявил 13 октября перед началом переговоров с президентом Таджикистана в Елисейском дворце.

Иван Шилов ИА REGNUM Таджикистан

«Ваш официальный визит даёт возможность развить диалог по вопросам региональной безопасности», — отметил Макрон.

«Мы обсудим с президентом помощь, которую могла бы оказать Франция Таджикистану в стабилизации ситуации, а также наше содействие всему региону», — сказал президент Франции, слова которого приводит ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон пригласил своего коллегу из Таджикистана Эмомали Рахмона приехать во Францию в октябре.

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Напомним, 12 октября глава Таджикистан Эмомали Рахмон прибыл с официальным визитом в Париж. В рамках визита запланирована его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном и высокопоставленными руководителями этой страны.

Ожидается, что главной темой переговоров в Париже станет ситуация в Афганистане после захвата власти в стране радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).