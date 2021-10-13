Бишкек, 13 октября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об освобождении от исполнения ранее возложенных обязанностей четырёх членов правительства республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 13 октября.

Gov.kg Садыр Жапаров

Уволены заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова, заместитель председателя кабинета министров и министр цифрового развития Дастан Догоев, министр юстиции Асель Чынбаева и министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев.

В администрации президента отмечают, что кадровые перестановки связаны с формированием нового состава правительства Киргизии.

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