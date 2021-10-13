Сыктывкар, 13 октября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми жертвами ковида стали 11 человек, всего с начала пандемии коронавирус унес 1857 жизней.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе, за сутки в республике выявили 265 случаев заболевания COVID-19. Наибольший прирост заболевших за сутки отмечен в Сыктывкаре — 84 и Ухте — 53. Всего под медицинским наблюдением находятся 10 396 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми обязали вакцинироваться доставщиков еды и работников ЖКХ.