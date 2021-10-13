Курган, 13 октября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. В Кургане организована проверка по факту аварии с участием школьного автобуса и грузового автомобиля КАМАЗ на шоссе Тюнина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Ilya Plekhanov Школьный автобус

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось утром 12 октября 2021 года. В школьный автобус вместе с детьми врезался КАМАЗ. Пострадавших нет, сообщала пресс-служба УГИБДД по Курганской области.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о транспортной безопасности, а также проверено техническое состояние школьного автобуса.