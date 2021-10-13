Вашингтон, 13 октября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. В настоящее время совокупный долг всех стран мира достиг суммы в размере $88 трлн и это составляет около 100 мирового ВВП. Об этом 13 октября говорится в совместном блоге директора департамента по бюджетным вопросам Международного валютного фонда (МВФ) Витора Гаспара и других сотрудников организации, который подготовлен в связи с публикацией октябрьского «Бюджетного вестника» фонда.

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«Государственная задолженность сейчас составляет $88 трлн, эта сумма близка к 100% ВВП. В 2021 и 2022 годах государственный долг, как ожидается, будет снижаться примерно на 1 п. п. от ВВП ежегодно, после чего должен стабилизироваться на уровне примерно в 97% ВВП», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что в связи с этим государствам мира нужно адаптировать свою налогово-бюджетную политику под уникальные обстоятельства каждой из стран, включая темпы вакцинации от COVID-19 и восстановлении экономики после пандемии.

Кроме того, уточняется, что «из-за пандемии в 2020 году мировой долг подскочил на 14% до рекордных $226 трлн» и добавляется, что в эту сумму входят и государственная задолженность, и задолженность нефинансового частного сектора.