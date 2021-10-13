Самара, 13 октября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. 20 новых автомобилей скорой помощи получили медицинские учреждения Самарской области. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Mosgorzdrav.ru Скорая помощь

Сообщается, что автопарк медучреждений обновился в Сызрани, Самаре, Похвистнево, а также в Кинель-Черкасском, Елховском, Борском, Кошкинском, Камышлинском и Приволжском районах.

Автотранспортные средства медикам передал глава региона Дмитрий Азаров.

«Продолжаем укреплять автопарк наших медучреждений. Каждый автомобиль оснащен необходимым оборудованием, в том числе кислородом, а это — спасённые жизни. Уверен, они будут служить людям и станут хорошим подспорьем для медиков. В этом направлении работаем последовательно и за последние три года практически полностью обновили в регионе машины скорой помощи», — приводит пресс-служба слова Азарова, который отметил, что на скорую помощь сегодня легла огромная нагрузка.