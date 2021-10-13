Рязань, 13 октября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Церемония передачи подарков от правительства Рязанской области победителям конкурса «Россия-Сирия глазами сирийских детей» прошла 13 октября в библиотеке им. Горького в Рязани, сообщила ИА REGNUM 13 октября пресс-служба регионального министерства по делам территорий и информационной политике.

Https://www.ryazangov.ru Книги для победителей конкурса

В конкурсе приняли участие дети из провинций Дараа, Сувейда, Хомс, Тартус. В Россию отправили свыше 60 работ. Победителей выбрала конкурсная комиссия, возглавлял которую член Союза художников России, член Общественной палаты Рязанской области, профессор кафедры архитектуры и строительства автономной некоммерческой организации высшего образования Современного технического университета, ветеран боевых действий Владимир Янаки. Подарки, в числе которых детские книги, произведения советских и российских писателей, победителям конкурса доставят в конце октября 2021 года.

К Новому году в Рязани организуют масштабную выставку конкурсных рисунков, а лучшие работы напечатают в виде открыток и календарей.