Вашингтон, 13 октября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Певица Мадонна работает над сценарием собственного документального фильма. Об этом 13 октября пишет издание «Афиша Daily».

Цитата из к/ф «Тело как улика». Реж. Ули Эдель. 1993. США — Германия Мадонна

По словам певицы, работа над байопиком о себе «самый изматывающий, сложный опыт». Артистке для этого пришлось вспомнить «каждую деталь с детства и до нынешнего момента» и вновь «перепрожить» те эмоции, которые она испытывала ранее.

ИА REGNUM напоминает, что Мадонна снимает документальный фильм совместно со студией Universal Pictures. Сценаристом проекта выступила Диабло Коди, являющаяся обладателем премии «Оскар».