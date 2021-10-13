13 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев ждет от Москвы ответа о готовности проведения встречи президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Оксана Переможенко, , 20:07 — REGNUM Киев ждет от Москвы ответа о готовности проведения встречи президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая могла бы пройти в рамках «нормандского формата» (Германия, Россия, Франция, Украина). Об этом 13 октября в ходе брифинга заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Украина и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас мы ждем от РФ четкий ответ — готовы они встречаться или нет. Эта встреча может состояться в рамках нормандского саммита, если такой будет проведен, а мы хотим его проведения в ближайшее время. Может быть проведена отдельно. Но главное, что РФ сейчас выглядит растерянной и не может нам дать четкий ответ: так вы встречаетесь с нами или не встречаетесь?» — спросил Кулеба.

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Заявление главы украинской дипломатии обсудили читатели украинского телеграм-канала «Бородатая Бабушка». Многие напомнили о недавней статье Дмитрия Медведева, в которой, по их мнению, и содержится ответ на вопрос, готов ли российский лидер Владимир Путин встречаться с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев Kremlin.ru

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«На них, этот украинский МИД, смотрят, как на рулон туалетной бумаги. А они корчат из себя нечто, способное что-то решать», — отреагировала Marina P.

«Медведев же в своей статье уже передал Зеленскому всё, что надо. Какие ещё вопросы?» — не понимает Андрей.

«Медведев этим «ждунам» уже написал, что российская властная элита думает про них… Если не понял, то значит, у Кулебы мозги окончательно уехали…» — пишет Вадим.

«Путин десять раз уже сказал, что не собирается встречаться с Зеленским, потому что это бесполезно. Кулеба что, глухой и не слышит?» — не понимает «Эльфик».

"Если он читать уже научился, дайте ему статью Медведева», — добавил Григорий М.

«От Кулебы это звучит, как лай Моськи на слона», — написала Галина.

«Не в тех ролях эти черти, чтобы требовать чёткого ответа», — отметил Ivan R.

«Догавкается…» — отреагировала Irina.

«Вроде же уже послали вас чётче некуда?.. А вы всё ждёте? Продолжайте ожидать…» — написал Паша.

«Киев сам себя в этот тупик загнал, вопя со всех утюгов, что без темы Крыма не собираются разговаривать, тем самым не оставили себе места для манёвра», — считает Nonlinear equation.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ну и Украину можно понять. Это называется шпагат. Промолчи про Крым, дома не поймут, почему вопрос закрыт. Потребуй от РФ тему Крыма, то РФ пошлет, ибо вопрос закрыт. Поэтому всё понимают в украинском МИДе», — ответил ему Борис.

«Ход придумать можно, изначально с 2019 года нужно было разделить, что, мол, ребята сначала вопрос Донбасса, потом всё остальное. А они решили всё в одно залепить. Одноходовки в мировой политике долго не живут», — ответил Борису Nonlinear equation.

«Медведев уже дал ответ, полный и окончательный», — подытожил Иваныч В.

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Напомним, ранее в своей статье зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленными и даже вредными.