Подгорица, , 15:47 — REGNUM Заместитель премьер-министра Черногории Дритан Абазович, министр иностранных дел Черногории Джордже Радулович, министр финансов и социального обеспечения Милойко Спаич и мэр Подгорицы Иван Вукович, среди прочих, примут участие в девятом прайд-параде, который состоится в Подгорице в субботу, 16 октября, сообщает издание Vijesti.

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Радулович сказал, что он считает участие вместе со своими соратниками делом принципа и глубоким обязательством быть на стороне уважения прав человека.

«Я считаю, что каждый должен иметь право быть тем, кто он есть. Гордость на самом деле является символом равенства, когда мы посылаем сигнал о том, что хотим жить в обществе без дискриминации. Следуя этому принципу, мы будем частью парада прайдов в субботу», — сказал глава МИДа.

Министерство финансов и социального обеспечения подтвердило, что министр Милойко Спаич планирует принять участие в параде.

«Одним из основных принципов, которыми руководствуется министерство, является принцип равенства — никто не должен подвергаться дискриминации или ставиться в неравное положение. У ЛГБТИК-сообщества в Черногории есть искренний друг и соратник», — сказали Vijesti в министерстве.

Напомним, что ранее сообщалось, что глава правительства Черногории Здравко Кривокапич не сможет принять участие в шествии «из-за ранее взятых обязательств».

Министр здравоохранения Елена Боровинич Бойович также не примет участие в этом мероприятии «из-за взятых на себя обязательств».