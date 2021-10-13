Кызыл, , 15:46 — REGNUM Глава Тувы Владислав Ховалыг после уверенной победы на выборах не спеша, но верно укрепляет свои позиции и в глазах различных экспертных сообществ. Его действия на посту главы региона в сентябре и октябре с плюсом оценили большинство информационно-аналитических агентств, занимающихся исследованием и оценкой повседневной работы российских губернаторов.

Глава Тувы Владислав Ховалыг Личная страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте»

Так, сервис PRAVDASERM, который составляет репутационный рейтинг губернаторов по количеству запросов и тональности публикаций о них в поисковиках Google и Яндекс, в сентябре поднял Владислава Ховалыга сразу на 16 ступеней в таблице — на 21 место. В частности, информационная программа не нашла ничего негативного о Главе Тувы в информационном потоке, включая соцсети, справочники с актуальной информацией о его персоне и другие ресурсы.

Компания «Медиалогия», специализирующаяся на автоматическом мониторинге и анализе СМИ в режиме реального времени, тоже выставила исключительно позитивные оценки Ховалыгу. По крайней мере, среди глав регионов Сибирского федерального округа он единственный, у кого медиаиндекс в сентябре рос, а не падал. Пресса не просто сохранила интерес к главе Тувы, но и писала о нем только в положительном ключе. В числе действий, которые вызвали симпатию, — готовность Владислава Ховалыга к прямым телеэфирам с жителями республики, что редкость в работе российских губернаторов.

С большим плюсом идет Глава республики в октябрьском рейтинге под названием «Биржа губернаторов», который ведет телеграм-канал «ПолитБрокер». Среди похожих ресурсов «Биржа» выделяется тем, что предлагает ежедневный анализ публичной активности глав регионов и ее результатов. В числе критериев, например, лоббисткая и пиаровская эффективность губернаторов, конфликтные ситуации вокруг них, в которые вовлечены как элиты, так и население, активность правоохранителей, наличие утечек информации закрытого характера о деятельности губернатора. По этим данным составители рейтинга определяют политическую устойчивость главы региона.

Владиславу Ховалыгу «ПолитБрокер» обеспечил в октябре самые высокие акции на «Бирже губернаторов». Конкуренцию главе Тувы составил разве что ярославский коллега. Политического капитала Ховалыгу, как выяснилось, прибавили успехи тувинских аграриев. Республика отличилась не только увеличением посевных площадей, возвращением в оборот заброшенных угодий, но и хорошими урожаями, что в условиях экстремального климата почти подвиг. Эти успехи тем заметней, что прозвучали в унисон с акцентами, которые расставил на совещании по научно-техническому обеспечению АПК президент России.

Путин заявил, в частности, следующее: «Необходимо обратить внимание, как развивается сельское хозяйство в мире и в нашей стране. У нас задач не меньше, чем в других странах, а может быть даже побольше, потому что некоторые вещи были упущены. Нужно предпринять меры по дополнительному стимулированию наших разработок внутри нашей страны. Здесь нужно обеспечить хорошее и информационное, и финансовое сопровождение, и внести в правовые акты некоторые изменения».

А это значит, что Ховалыг действует однозначно в федеральном тренде, в точном соответствии с установками президента.