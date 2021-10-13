Тбилиси, 13 октября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Предстоящий визит министра обороны США Ллойда Остина в Грузию ещё сильней укрепит отношения между Вашингтоном и Тбилиси. Об этом говорится в заявлении, обнародованном 13 октября пресс-службой минобороны Грузии.

Грузия

«После назначения министром обороны США Ллойд Остин один из первых телефонных звонков сделал министру обороны Грузии Джуаншеру Бурчуладзе, во время которого Остин подчеркнул важность сотрудничества с Грузией как с выдающимся и надежным стратегическим партнёром», — говорится в сообщении.

В минобороны подчеркнули, что Тбилиси остаётся «верным союзником» Вашингтона. В Грузии ожидают, что укрепление отношений с США будет способствовать интеграции Грузии в НАТО.

Напомним, ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что готовится поездка Остина на Украину, в Грузию и в Румынию. Дата поездки не была названа.