Нижний Новгород, 13 октября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. В течение ближайших нескольких лет в Нижнем Новгороде планируется установить около 200 заправочных станций для электрического автотранспорта. Об этом заявил мэр Юрий Шалабаев, выступая на церемонии открытия новой электрозаправки на Московском шоссе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электромобиль

Глава города отметил, что технологии развиваются очень быстро, растет запрос на экологичные виды транспорта, в том числе общественный электротранспорт.

«Столица Приволжья стала пилотным регионом федерального проекта по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей. В Нижнем Новгороде уже подобрано 118 земельных участков под строительство электрозаправок, и их количество будет увеличиваться», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что по данным мэрии Нижнего Новгорода, в 2022 году в городе планируют оборудовать 30 зарядных комплексов для электротранспорта, в 2023 году — 70, а в 2024 году — еще 110.