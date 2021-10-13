Сеул, 13 октября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Компания Hyundai представила лимитированную спецверсию седана Sonata под названием Night Edition. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Hyundai Hyundai Sonata N Line Night Edition

Тираж модели составит всего 1 тыс. экземпляров. Стоимость новинки составит от 34 750 долларов (2,5 млн рублей).

Night Edition основана на стандартной версии Sonata N Line с добавлением затемненных деталей. Спецверсия получила матовые акценты на кузове, детали из углепластика, красные тормозные суппорты.

В цветовую гамму новинки входят только два оттенка: черный Phantom Black и белый Quartz White.

Под капотом Sonata N Line Night Edition стоит 2,5-литровый турбированный двигатель с отдачей 294 л. с. и 422 Нм крутящего момента. Агрегатируется мотор с роботизированной трансмиссией N с двумя мокрыми сцеплениями и подрулевыми лепестками. Привод у модели только передний.

Ранее Hyundai представила новую модификацию Staria Kinder для авторынка Южной Кореи. Новинка представляет из себя школьный автобус, окрашенный в ярко-желтый цвет.

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