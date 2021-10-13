Село Хвастовичи, Калужская область, 13 октября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. В Калужской области утверждены границы и определён режим особой охраны памятника природы регионального значения «Пеневичское водохранилище», расположенного в Хвастовичском районе. Площадь особо охраняемой территории (ООПТ) — более 52 га. Об этом 16 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Памятник природы регионального значения «Пеневичское водохранилище»

Пеневичское водохранилище расположено на реке Катагоща — левом притоке реки Рессеты. Оно входит в состав ключевой орнитологической территории России «Междуречье Ловатянки и Сукремени». Здесь останавливаются при перелете птицы, занесенные в Красную книгу Калужской области: аист белый, лебедь-шипун, утки шилохвост и широконоска.

Работа, которую проводит профильное министерство для сохранения памятников природы, соответствует одному из главных приоритетов национального проекта «Экология». По оценке экспертов, данное водохранилище находится в хорошем экологическом состоянии.