Москва, 13 октября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Для сохранения контракта России с Украиной на поставку газа необходимо привести в рабочее состояние украинскую газотранспортную систему и понимать объемы, в которых заинтересована Европа, об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на Международном форуме «Российская энергетическая неделя». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

«Изношенность газотранспортной системы Украины составляет, по разным подсчетам, где-то 80−85%. Для того чтобы прокачивать, во-первых, нужно привести эту систему в нормативное состояние. Это и нас касается, и потребителей в Европе касается, это касается и украинских операторов. Это первое. Второе: мы должны понять, сколько же мы можем продать? Это очень важный вопрос. (…) Мы готовы сохранить этот контракт (с Украиной — прим. ИА REGNUM). Более того, если будут созданы экономические и технологические условия, даже увеличить. Мы готовы это сделать. Но мы должны понять, а сколько же у нас купят. Наверняка у нас будут вопросы, связанные с экологией, переходом к низкоуглеродной экономике, к углеродному следу и так далее. Но если Европа уходит от углеводородного сырья, в том числе в конечном итоге и от газа, в перспективе, ну как же мы сегодня можем брать на себя обязательства по увеличению транзита через Украину, если у нас Европа покупать не будет? Скажите нам, сколько вы купите, заключайте контракты по объемам, тогда мы поймем, сколько мы можем прокачать по северному маршруту, сколько можем прокачать», — отметил президент.

Как сообщалось, Путин заявил, что Россия до конца 2021 года выйдет на рекордные объёмы поставок газа на глобальный рынок.