Санкт-Петербург, 13 октября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Московский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 54-летнего работника автобусного парка Александра Красавина, подозреваемого в организации попытки убийства своей бывшей жены.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО «Кресты 2»

По данным следствия, мужчина за 1,5 млн рублей, которые он взял в банке в кредит, «заказал» убийство женщины своему знакомому, своевременно обратившемуся в правоохранительные органы.

Красавин был задержан 12 октября при передаче «киллеру» 1 млн рублей в счет оплаты за якобы уже совершенное убийство. Для того, чтобы убедить заказчика в выполнении «заказа», оперативники при помощи гримеров создали поддельные фотографии жертвы с «перерезанным горлом». Мотивом преступления следствие называет личную неприязнь фигуранта к своей бывшей жене.

В ходе начавшегося следствия Красавин воспользовался правом на отказ от дачи показаний в отношении себя, согласно статье 51 Конституции РФ. Однако в суде заговорил.

«В судебном заседании Красавин вину признал, раскаялся, просил до суда оставить его под подпиской о невыезде или домашнем аресте, указав, что он не является рецидивистом, что он простой человек, будет соблюдать все правила и нормы закона. Просто так получилось», — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд решил, что подозреваемого необходимо изолировать в СИЗО по 10 декабря 2021.