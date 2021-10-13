Брянск, 13 октября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. На подготовку к зиме объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Брянской области в 2021 году предусмотрено 90 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 13 октября в пресс-службе правительства региона.

Ogodom.ru Котельная

Во всех районах области в штатном режиме проходит отопительный сезон. К зиме подготовлены 1 100 котельных, 49 центральных тепловых пунктов, 1 221 водозабор и 167 канализационных насосных станций, а также почти 6,5 тысячи км труб. Выполнен ремонт сетей холодного водоснабжения, водоотведения, теплотрасс, артезианских скважин, водонапорных башен, в общей сложности на эти работы выделено 90 млн рублей из бюджета региона.

На случай нештатных ситуаций сформированы 165 аварийных бригад.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон 2021−2022 годов в Брянке начался 28 сентября.