Сыктывкар, 13 октября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. В Коми расширили перечень профессий, представители которых подлежат обязательной ковид-вакцинации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Доставка еды

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Теперь сделать прививку обязаны работники жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, а также курьеры и доставщики, включая доставку продуктов питания и готовых блюд, в том числе через стационарные пункты выдачи.

Кроме того, руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми, в сферах, где необходима обязательная вакцинация сотрудников, следует организовать проведение полного курса вакцинации против коронавируса для 80% от общей численности сотрудников в срок до 30 ноября текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Коми накануне заявил о недостаточных темпах ковид-вакц инации.