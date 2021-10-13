Уфа, 13 октября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Туман ожидается в Башкирии. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону.

Цитата из х/ф «Сталкер». Реж. Андрей Тарковский. 1979. СССР Туман

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Сообщается, что в ночные и утренние часы 14 октября на некоторых дорогах в республике ожидается туман с видимостью менее 500 метров. Ночью столбик термометра в регионе может опуститься до — 5 °C, днем воздух может прогреться до +17°С.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют жителям соблюдать правила безопасности, при движении необходимо снизить скорость и использовать хорошо настроенные противотуманные фары.