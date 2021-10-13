Джакарта, , 15:36 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо перед лидерами стран G20 заявил, что афганский народ давно хотел мира и нормальной жизни, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Джоко Видодо Kremlin.ru

Заявление президента было сделано по случаю внеочередного саммита G20 по Афганистану, который состоялся практически 12 октября 2021 года.

Президент Индонезии подчеркнул важность усилий международного сообщества, направленных на достижение трех целей. Во-первых, поддержание стабильности и безопасности, в том числе путем формирования инклюзивного афганского правительства.

«Необходимо предоставить право всем группам, особенно женщинам, вносить свой вклад», — заявил президент Индонезии.

Во-вторых, прекращение гуманитарного кризиса в Афганистане, включая поддержку усилий Организации Объединенных Наций по увеличению гуманитарной помощи афганскому народу. В-третьих, восстановление экономической активности.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии сожалеет о решении правительства Марокко прекратить безвизовый режим для индонезийских граждан без предварительного уведомления.

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